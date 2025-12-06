Болгарія врятувала пошкоджений російський танкер біля свого узбережжя — раніше його атакували дрони

Атакований наприкінці листопада дронами російський танкер Kairos зафіксували в аварійному стані біля болгарського узбережжя.

Про це повідомляє Міністерство транспорту Болгарії, передає Bloomberg.

Країна допомогла судну тіньового флоту РФ, яке потрапило в шторм у Чорному морі. Однак у міністерстві зазначили, що не розуміють, чому танкер, який ішов без вантажу, опинився в цьому районі.

Минулого тижня турецька влада оприлюднила знімки великої пожежі на борту Kairos у момент удару дронами. Ймовірно, загорілося пальне, яке живить двигуни. Після входу у води Болгарії судно не відповідало на запити звʼязку, а пізніше подало запит на евакуацію.

На борту перебували десять членів екіпажу. Болгарська морська адміністрація відповіла, що готова надати два буксири для операції з порятунку.