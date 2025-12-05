Нардепка разом зі спільниками вимагала $250 тисяч від підприємця за «домовленість» про санкції РНБО. Їм оголосили підозри

Правоохоронці повідомили про підозру у підбурюванні до надання хабаря чинній народній депутатці. Ймовірно, йдеться про Ганну Скороход, у якої перед цим проводили обшуки.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки.

За даними слідства, нардепка разом зі спільниками пропонувала $250 тисяч підприємцю за те, щоб накласти санкції РНБО на компанію конкурента.

Правоохоронці зʼясували, що коли «клієнт» передав їм частину суми — $125 тисяч, його запевнили, що гроші передадуть посадовцям РНБО.

Спільники попросили підприємця написати розписку, що він начебто позичив у них гроші. Проте ані членам РНБО, ані іншим посадовцям гроші так і не передали, бо не знайшли нікого, хто б погодився долучитись до схеми.

Слідчі заявляють, що народна депутатка організувала діяльність групи і стала «гарантом» угоди.

Нардепці, її помічнику та спільнику повідомили про підозру, що передбачає відповідальність за підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі.

Зранку Служба безпеки, НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Її імені не повідомляють, але за даними джерела «Бабеля», це нардепка від групи «За майбутнє» Ганна Скороход.

Пізніше вона сама підтвердила обшуки у своїй квартирі та заявила про «прямий тиск на опозицію» і спробу заблокувати її політичну діяльність.

Хто така Ганна Скороход

Скороход увійшла до Верховної Ради у 2019 році як представниця партії «Слуга народу».

Того ж року вона звинуватила свою фракцію в тому, що через небажання підтримати закон про ринок землі затримали її чоловіка. Мова про Олексія Алякіна — російського банкіра, який раніше був бізнес-партнером підприємця Павла Фукса.

Через цей конфлікт у листопаді 2019 року Скороход виключили з фракції «Слуга народу». У липні 2020 року вона долучилась до депутатської групи «За майбутнє».