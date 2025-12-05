Правоохоронці викрили злочинну групу, очолювану нардепкою Скороход — джерела «Бабеля»

Служба безпеки, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Її імені не повідомляють, але за даними джерела «Бабеля» це нардепка від групи «За майбутнє» Ганна Скороход.

Про викриття групи повідомило НАБУ.

Відомство поки що не дає жодних деталей, але «Українська правда» писала, що Скороход підозрюють у хабарництві. Слідчі вважають, що вона разом зі спільниками вимагала з підприємця $250 тисяч.

У депутатки зараз проходять обшуки, вона підтвердила це в соцмережах. Сама Скороход каже про «прямий тиск на опозицію» і спробу заблокувати її політичну діяльність.

Хто така Ганна Скороход

Скороход увійшла до Верховної Ради у 2019 році як представниця партії «Слуга народу».

Того ж року вона звинуватила свою фракцію в тому, що через небажання підтримати закон про ринок землі затримали її чоловіка. Мова про Олексія Алякіна — російського банкіра, який раніше був бізнес-партнером підприємця Павла Фукса.

Через цей конфлікт у листопаді 2019 року Скороход виключили з фракції «Слуга народу». У липні 2020 року вона долучилась до депутатської групи «За майбутнє».