Румунія заявила про знищення українського морського дрона в Чорному морі

Румунські військові нейтралізували обʼєкт, який «загрожував судноплавству в Чорному морі». Йдеться про український морський дрон Sea Baby.
Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.
Там кажуть, що помітили підозрілий обʼєкт, який дрейфував приблизно за 36 морських миль на схід від портового міста Констанца.
Військові встановили, що це був морський дрон типу Sea Baby. Група реагування отримала дозвіл на його знищення «шляхом контрольованої детонації».
У Міноборони Румунії додали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Чорному морі знешкодили майже 150 морських мін, сім з яких знищили румунські Військово-морські сили.
- 29 листопада українські морські дрони атакували два підсанкційних нафтотанкери тіньового флоту РФ у Чорному морі. Це судна Kairo і Virat, які після атаки були фактично виведені з ладу. Через кілька днів біля узбережжя Сенегалу вибухнув ще один танкер, який перевозив російську нафту.
- 2 грудня російський танкер MIDVOLGA-2 повідомив турецьку владу, що його атакували в Чорному морі за майже 15 кілометрів від узбережжя Туреччини. Російська пропаганда почала стверджувати, що за атаками стоїть Україна, однак у МЗС України заперечили це.