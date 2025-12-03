Офіс генпрокурора забрав матеріали справи Магамедрасулова з СБУ

Усі матеріали справи детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька зараз знаходяться в Офісі генпрокурора. Їх забрали з СБУ, хоча підслідність справи залишається за спецслужбою.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердили в пресслужбі СБУ, Офісі генпрокурора і ДБР, детективи якого також входять у групу слідчих.

Офіс генпрокурора запросив матеріали справи 18 листопада — це рішення генерального прокурора Руслана Кравченка. Як повідомили «Бабелю» в ОГП, матеріали забрали, щоб вивчити стан досудового розслідування.

Там це назвали звичайною практикою в роботі прокуратури як органу процесуального керівництва і додали, що слідство залишається в тих самих органах: міжвідомчій групі СБУ та ДБР.

В Офісі генпрокурора заявили, що 3 листопада попросили суд звільнити Магамедрасулова з-під варти, оскільки зменшились ризики: основні слідчі дії завершили, свідків допитали, докази закріпили, а підозрюваний дотримувався своїх обовʼязків.

Руслана Магамедрасулова звільнили з-під варти 3 грудня, а його батька Сентябра напередодні відпустили з-під варти під нічний домашній арешт.

Справа Магамедрасулова

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ і САП. У НАБУ тоді повідомляли, що обшуки проводили без ухвали суду. Зокрема, тоді затримали Магамедрасулова.

Руслана та його батька Сентябра Магамедрасулова обвинувачують у незаконному бізнесі з РФ та продажу технічних конопель до Дагестану. Обом оголосили підозру в пособництві державі-агресору.

Батько та син не визнають провини, а Руслан Магамедрасулов і його захист наполягають, що влада відкрила справи проти них, лише аби тиснути на Бюро й скомпрометувати його.

У вересні детективу оголосили ще одну підозру. За версією слідства, він допомагав з махінаціями конвертаційним центрам.

Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов у листопаді повідомив, що Магамедрасулов допоміг отримати низку доказів у справі про корупцію в «Енергоатомі».