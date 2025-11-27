У Росії 8 людей отримали довічне у справі про вибух на Кримському мосту

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до довічного увʼязнення вісьмох фігурантів справи про вибух на Кримському мосту в жовтні 2022 року.
Про це повідомляє «Медіазона».
За версією російського слідства, шість підприємців, фермер і далекобійник допомогли українським спецслужбам підірвати вантажівку з вибухівкою, унаслідок чого загинули пʼятеро людей.
Усім їм інкримінували статті про теракт і перевезення вибухівки, а двом обвинуваченим — ще й контрабанду вибухівки.
Росіяни вважають, що вибух вантажної машини на мосту організували співробітники українських спецслужб, а вибухівку провезли з Одеси через Болгарію, Вірменію та Грузію, замінивши документи на вантаж.
Ще у 2023 році очільник СБУ Василь Малюк розповідав, що вибухівку спершу хотіли заховати у фурі, навантаженій бочками з олією. Однак потім її вирішили обмотати целофановою плівкою.
За його словами, «рулонами» забили цілий контейнер, а їхня сумарна вага у тротиловому еквіваленті відповідала 21 тонні, що приблизно дорівнювало 42 російським аеробалістичним ракетам «Кинджал».
- Перший вибух на Кримському мосту стався 8 жовтня 2022 року. Тоді він обвалив частину прольотів і спричинив масштабну пожежу — горіли паливні цистерни потяга. Росія заявила про теракт, а її влада використала інцидент, щоб виправдати ракетні удари по Україні.
- 17 липня 2023 року міст атакували надводні дрони СБУ, внаслідок чого впав один з прольотів. А 3 червня 2025-го Кримській міст атакували втретє — для цього замінували його опори.