СБУ втретє атакувала Кримський міст — цього разу під водою

СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє атакувала Кримський міст — цього разу під водою.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Операція тривала кілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного обʼєкта і 3 червня о 04:44 перший вибуховий пристрій був активований.

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна після вибуху 1 100 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті. Як зазначає СБУ, фактично міст перебуває в аварійному стані.

«Жодним незаконним обʼєктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст — абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», — зазначив голова СБУ Василь Малюк.