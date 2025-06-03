СБУ втретє атакувала Кримський міст — цього разу під водою

СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє атакувала Кримський міст — цього разу під водою.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Операція тривала кілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного обʼєкта і 3 червня о 04:44 перший вибуховий пристрій був активований.
Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна після вибуху 1 100 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті. Як зазначає СБУ, фактично міст перебуває в аварійному стані.
«Жодним незаконним обʼєктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст — абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», — зазначив голова СБУ Василь Малюк.
- Кримський міст через Керченську протоку Росія почала будувати в лютому 2016 року, а ввела в експлуатацію у травні 2018 року. Спочатку відкрили автомобільну частину (15 травня 2018 року), потім залізничну (25 грудня 2019 року), а вантажну — в кінці червня 2020 року. РФ використовувала міст, щоб перекидати у Крим війська й озброєння.
- 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту вибухнула вантажівка. Вибух обвалив частину прольотів і спричинив масштабну пожежу — горіли паливні цистерни потягу. Росія заявила про теракт, а її влада використала інцидент для виправдовування ракетних ударів по Україні.
- 17 липня 2023 року міст атакували надводні дрони СБУ, внаслідок чого впав один з прольотів. 5 вересня росіяни встановили новий проліт замість знищеного.