Секретар РНБО Умєров дав свідчення детективам антикорупційного бюро. Що відомо

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров 25 листопада дав свідчення в Національному антикорупційному бюро.

Цю інформацію підтвердили «Бабелю» у пресслужбі РНБО.

Секретаря РНБО викликали як свідка у справі про «втручання в діяльність державного діяча». Імовірно, мова про так звану справу Міндіча.

«Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства», — зазначили в РНБО.

Умєров і «плівки Міндіча»

11 листопада прокурор САП заявив, що Тимур Міндіч, якого вважають організатором схеми, намагався тиснути на Умєрова, коли той був міністром оборони.

Сам Умєров цю заяву називав «безпідставною» і стверджував, що на посаді міністра оборони він регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, зокрема й з Міндічем. На зустрічах вони обговорювали питання бронежилетів за контрактом, який згодом розірвали «через невідповідність продукції вимогам».

На тлі цієї справи в соцмережах почали ширитись чутки, що Умєров, який 11 листопада поїхав у відрядження за кордон, відмовляється повертатись. Центр протидії дезінформації ці чутки тоді спростовував, а джерела «Бабеля» в ОП казали, що відрядження Умєрова триватиме до 19 листопада включно. 20 листопада він повернувся в Україну.