Джерела «Бабеля»: Відрядження секретаря РНБО Умєрова триватиме до 19 листопада. Телеграм-канали писали, що він не хоче повертатись в Україну

Закордонне відрядження секретаря Ради нацбезпеки та оборони Рустема Умєрова триватиме до 19 листопада включно.
Про це повідомили джерела «Бабеля» в Офісі президента.
Умєров перебуває у відрядженні з 11 листопада. Спершу він їздив до Туреччини, тоді до Катару, а зараз у США.
Низка телеграм-каналів написала, начебто він відмовляється повертатись в Україну. У Центрі протидії дезінформації це заперечили та закликали не поширювати неперевірену інформацію.
«Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики», — писали в ЦПД.
- Умєрова минулого тижня згадував прокурор САП у справі про корупцію в енергетиці. За його словами, Тимур Міндіч, якого вважають організатором схеми, намагався впливати на Умєрова, коли той був міністром оборони.
- Сам Умєров цю заяву називав «безпідставною» і стверджував, що на посаді міністра оборони він регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, зокрема і з Міндічем. На зустрічах вони обговорювали питання бронежилетів за контрактом, який згодом розірвали «через невідповідність продукції вимогам».