Секретар РНБО Умєров приїхав в Україну з відрядження — телеграм-канали раніше писали, що він відмовляється повертатись

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров приїхав в Україну після відрядження. Раніше телеграм-канали писали, що він начебто відмовлявся повертатись.

Інформацію про те, що Умєров вже в Україні, «Суспільному» підтвердила його речниця Діана Давітян.

Про те, що відрядження Умєрова триватиме до 19 листопада включно, повідомляли і джерела «Бабеля».

Умєров поїхав у відрядження 11 листопада, того ж дня його імʼя згадував прокурор САП у справі про корупцію в енергетиці. За його словами, Тимур Міндіч, якого вважають організатором схеми, намагався впливати на Умєрова, коли той був міністром оборони.

Сам Умєров цю заяву називав «безпідставною» і стверджував, що на посаді міністра оборони він регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, зокрема і з Міндічем. На зустрічах вони обговорювали питання бронежилетів за контрактом, який згодом розірвали «через невідповідність продукції вимогам».