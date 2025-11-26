Bloomberg: Спецпредставник Трампа Віткофф і помічники Путіна обговорювали, як запропонувати президенту США «мирний план» із російських пропозицій

Bloomberg опублікувало стенограми телефонних розмов спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і радника Путіна із зовнішньої політики Юрія Ушакова 14 жовтня та Ушакова і спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва 29 жовтня. Агентство стверджує, що зробило стенограму після ознайомлення з записами розмов.

Із діалогів виходить, що Віткофф радив Ушакову, як Росії представити «мирний план» щодо України, а потім Ушаков і Дмитрієв обговорювали передачу американцям своїх пропозицій, які ті потім мали подати як свій план.

Президент Трамп і Ушаков уже відреагували на публікацію стенограм.

Діалог Віткоффа і Ушакова 14 жовтня

Під час розмови Віткофф радить, щоб Путін привітав Трампа з угодою про припинення вогню в секторі Гази і сказав, що поважає президента США «як людину миру». Він говорить, що переконаний, що РФ «завжди хотіла мирної угоди» і казав про це Трампу.

Далі Віткофф згадує, що вони з Ушаковим обговорили план, схожий на 20-пунктний план щодо Гази. Ймовірно, йдеться саме про «план миру» Трампа з 28 пунктів, про який стало відомо минулого тижня. Віткофф пропонує, щоб Путін розповів про цей план Трампу і сказав, що це «може зрушити справу з місця».

Також посадовці говорять про прийдешній візит президента Зеленського у Білий дім 17 жовтня. Віткофф пропонує провести розмову Трампа з «босом» Ушакова (мається на увазі Путін) перед нею.

Трамп і Путін провели телефонну розмову 16 жовтня. Після неї президент США заявив, що скоро зустрінеться з Путіним у Будапешті, а також змінив свою думку щодо передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk «заради дипломатії». Axios писало, що він «був жорстким» під час зустрічі з Зеленським наступного дня.

Діалог Ушакова і Дмитрієва 29 жовтня

Російські посадовці обговорюють неофіційну передачу документа з позицією росіян американцям, яку вони потім «зроблять як свою» [ймовірно мова йде про те, що американці подадуть російські пропозиції, як свої]. Дмитрієв каже, що не думає, що американці візьмуть саме російську версію, але принаймні американська версія буде «максимально близька до неї».

Ушаков заявляє, що росіянам «потрібен максимум», а інакше немає сенсу передавати документ. Він переймається, що американці можуть взяти не російську версію, але сказати що узгодили її з росіянами. Дмитрієв запевняє, що цього не станеться.

Сенатор Ангус Кінг заявляв, що держсекретар Марко Рубіо на зустрічі з сенаторами, які критикують 28-пунктний план Трампа, сказав: план «був не планом адміністрації, а списком побажань росіян». Рубіо заперечив ці закиди.

Журналіст-розслідувач Христо Грозев писав, що план — повністю російська розробка. За його словами, він бачив ранню версію плану ще близько пів року тому. Вона була майже ідентичною нинішній, але мала додаткові два пункти: про те, щоб американські інвестори «врятували» російську економіку, і про союз Росії та США проти Китаю, оформлений з риторикою «християнського альянсу».

Реакція Дональда Трампа

У брифінгу з журналістами на борту № 1 президент США відповів на запитання про публікацію стенограм.

«Я не чув про них, ні. Але це стандартна річ, знаєте, бо він мусить продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це він робить, це те, що робить укладач угод [...] Я не чув про них, але я чув, що це були стандартні переговори. І я можу уявити, що він казав такі ж речі Україні. Бо кожна сторона має йти на взаємні поступки», — сказав Трамп.

За його словами, «мирний план» був «не планом, а концепцією» і він вже скоротився з 28 до 22 пунктів. Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця раніше казав Financial Times, що план скоротився до 19 пунктів.

Трамп також заявив, що Україна має піти на територіальні поступки, оскільки Росія просувається на фронті. Він додав, що наступного тижня спецпредставник Віткофф зустрінеться з Путіним у Москві.

Реакція Юрія Ушакова

Радник Путіна Ушаков заявив російським медіа, що не знає, звідки у Bloomberg зʼявилися записи його розмов з Віткоффом і Дмитрієвим. Він не відповів прямо, чи відбувалися ці розмови в реальності, чи стенограми підробні.

«Хтось зливає, хтось прослуховує, але не ми», — сказав він.

Ушаков підтвердив, що Віткофф приїде до Москви на зустріч з Путіним. Попередньо, це має статись наступного тижня. Також з Віткоффом мають приїхати інші представники Білого дому.

Мирний план для України

Про американський мирний план з 28 пунктів першим написало медіа NBC News, а всі його пункти опублікував Axios. Одне з головних положень стосувалося територій і передбачало, що Крим, а також Луганську й Донецьку області визнають де-факто російськими. Президент США Трамп назвав дедлайн для того, щоб ухвалити план, — 27 листопада.

Після того як у медіа зʼявилась інформація про цей план, Україна, США та європейські партнери 23 листопада у швейцарській Женеві провели серію перемовин. Держсекретар США Марко Рубіо після всіх зустрічей заявив про «величезний прогрес». Попри слова Трампа про дедлайн, Рубіо допустив більш гнучкий графік, який дозволить провести більше переговорів.

Джерела Financial Times писали, що американський план скоротили з 28 пунктів до 19. Які саме положення прибрали — зараз невідомо. The Telegraph перед цим публікував альтернативний план від ЄС, який містив 24 пункти.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей. Він також підтвердив, що план скоротили та врахували позицію України.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації, казав, що США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ 600 тисячами, а пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні». Найбільш спірні питання винесли «за дужки», зокрема питання територій та відносин між США, НАТО і Росією. Їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.