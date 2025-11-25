Трамп знову заявив про невдячність України — журналісти порахували, що Зеленський дякував США мінімум 78 разів

Президент Володимир Зеленський від початку повномасштабного вторгнення щонайменше 78 разів дякував США — раніше президент Дональд Трамп заявляв про невдячність України.

Про це пише CNN.

Журналісти проаналізували публічні виступи та соцмережі Зеленського і підрахували кількість подяк за допомогу США. Лише в X президент України опублікував понад 40 заяв зі вдячністю Америці та її громадянам.

Окремо він висловлював подяку й президенту Дональду Трампу, коли той повернувся в Білий дім.

CNN навіть оприлюднила список з подяками Зеленського, однак визнає, що він не повний — журналісти не враховували більшість звернень українською мовою.