У Литві аеропорт «Вільнюс» знову зупинив роботу через повітряні кулі з контрабандою

У ніч на 24 листопада Вільнюський аеропорт у Литві вчергове припиняв роботу через контрабандистські повітряні кулі.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту у фейсбуку.

Обмеження повітряного простору ввели о 01:40 і скасували близько 03:25. Через це протягом дня можливі затримки з польотами.

Це вже третій подібний інцидент за останні дні. Зокрема, повітряні кулі помічали 21 і 23 листопада — тоді аеропорт відклав десять рейсів. Понад тисячу пасажирів сіли на літаки з затримкою.