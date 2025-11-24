У Литві аеропорт «Вільнюс» знову зупинив роботу через повітряні кулі з контрабандою

У ніч на 24 листопада Вільнюський аеропорт у Литві вчергове припиняв роботу через контрабандистські повітряні кулі.
Про це йдеться в повідомленні аеропорту у фейсбуку.
Обмеження повітряного простору ввели о 01:40 і скасували близько 03:25. Через це протягом дня можливі затримки з польотами.
Це вже третій подібний інцидент за останні дні. Зокрема, повітряні кулі помічали 21 і 23 листопада — тоді аеропорт відклав десять рейсів. Понад тисячу пасажирів сіли на літаки з затримкою.
- 27 жовтня Литва закрила кордон з Білоруссю на невизначений термін через неодноразові вторгнення повітряних куль з контрабандою. 15 листопада литовські прикордонники затримали трьох підозрюваних.
- 19 листопада уряд Литви знову відкрив пропускні пункти «Шальчинінкай» та «Медінінкай» на кордоні з Білоруссю, аргументуючи це покращенням ситуації на кордоні.