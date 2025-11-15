Литва затримала підозрюваних у контрабанді, яку переправляли з Білорусі на повітряних кулях

Литовські прикордонники затримали трьох людей, підозрюваних у переміщенні контрабанди з Білорусі повітряними кулями.

Про це повідомляє литовське медіа LRT.

Обшуки провели в будинках трьох людей, після чого їх затримали та взяли під варту. Прокурор запросив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на місяць, пише LRT.

Затриманим загрожує штраф або позбавлення волі терміном до шести років.

Операція із затримання підозрюваних у контрабанді розпочалася ще на початку листопада. Тоді у Варенському районі прикордонники затримали пʼятьох людей, які перевозили білоруські сигарети. За їхніми даними, вони діяли у складі організованої групи.

Цього року литовські прикордонники затримали вже 107 людей, підозрюваних у причетності до «повітряної контрабанди» з Білорусі. Минулого року їх було 46, зазначає LRT.