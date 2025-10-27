Литва закриває кордон з Білоруссю через вторгнення повітряних куль

Литва планує закрити кордон з Білоруссю на невизначений термін через неодноразові вторгнення повітряних куль з контрабандою.

Про це заявила прем’єр-міністерка Інга Ругініене, передає LRT.

За її словами, 29 жовтня відбудеться засідання уряду, де обговорюватимуть це питання.

Минулого тижня аеропорти Литви чотири рази закривалися через запуск з Білорусі метеорологічних повітряних куль, які перевозили контрабандні сигарети. Через це було скасовано понад 140 рейсів.

За словами Ругініене, обмеження не торкнуться дипломатів, а громадяни Литви та ЄС зможуть і надалі в’їжджати з Білорусі.

«Усі інші пересування будуть припинені. Це є чітким сигналом для Білорусі, що гібридні атаки не будуть терпіти», — наголосила Ругініене.

Вона додала, що від понеділка Збройні сили Литви вживатимуть «усіх необхідних заходів», щоб збити повітряні кулі.

Цього тижня уряд розгляне також поправки до Кримінального кодексу, які передбачають суворі покарання за контрабанду, включно з можливим ув’язненням.

Литва проконсультується зі своїми союзниками щодо загрози від повітряних куль, а Міністерство закордонних справ координуватиме «додатковий пакет санкцій проти Білорусі». Поліція та Державна прикордонна служба вже створили спільні оперативні групи для боротьби з контрабандою.