Генштаб: Сили оборони вперше застосували українську ракету «Фламінго» навесні 2025-го

Навесні 2025 року українські військові вперше запустили українську крилату ракету FP-5 «Фламінго».

Про це на пресконференції компанії Fire Point, яка виробляє «Фламінго», заявив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, передає «Громадське».

За його словами, «Фламінго» поки експериментальна зброя, але має високі технічні характеристики та великий потенціал. Якщо дрон FP-1 за два роки значно покращили, то у випадку з FP-5 це робити складніше, бо запуски обчислюються трохи іншими числами.

Також співвласники компанії розповіли, що в Данії будують завод для виготовлення двигунів на прискорювачі для FP-5, а також для балістичних ракет FP-7, FP-9, які розробляють.

За їхніми словами, в Україні такий завод будувати зараз небезпечно, адже в повітря виділяється близько 30% соляної кислоти. Якщо ворог влучить туди, буде екологічна катастрофа.

Що відомо про ракету «Фламінго»

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з Associated Press, поділився світлиною української ракети «Фламінго», дальність якої, за його словами, становить понад 3 000 км.

Він зазначив, що «Фламінго» сфотографував у цеху однієї з провідних оборонних компаній Fire Point в Україні 14 серпня. За словами журналіста, ці ракети запущені в серійне виробництво.

Згодом медіа Defence Express написало, що на знімку, найімовірніше, крилата ракета FP-5, яку вже демонстрували публічно та оголошували її тактико-технічні характеристики. Ще на початку лютого 2025 року цю ракету показувала компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025, що проходила в ОАЕ.

На думку фахівців, з огляду на оприлюднені характеристики «Фламінго» та FP-5, а також зовнішній вигляд обох — великі ракети з фіксованим прямим крилом та розміщенням двигуна над фюзеляжем, — у світі жодної альтернативи оприлюдненої новинки не існує.

Міністр оборони України Денис Шмигаль 18 серпня підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети «Фламінго». Видання ZN.UA опублікувало відео, на якому, як стверджується, знято пуск ракети «Фламінго» спершу на випробуваннях, а потім і в бойових умовах, по цілях на території РФ.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го в Україні мають розпочати масове виробництво ракети «Фламінго».