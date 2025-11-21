Путін вперше відреагував на новий «мирний план» США. Ось що він сказав

Очільник Кремля Володимир Путін вперше відреагував на новий американський «план миру» для України.

Його цитують пропагандистські медіа.

За його словами, мирний план обговорювали ще до зустрічі на Алясці: тоді США просили російську сторону «виявити гнучкість» — і РФ погодилась. Нинішній план з 28 пунктів — це «модернізована» після Аляски версія.

Путін додав, що план США публічно не обговорювали, тільки в загальних рисах. Однак очільник Кремля вважає, що він може лягти в основу домовленостей з Україною.

Лідер РФ стверджує, що Росія «готова до мирних переговорів», але разом з тим її влаштовує й поточна динаміка на війні.

Що відомо про американський мирний план

Одним із перших про американський мирний план повідомив канал NBC News. За даними видання, документ розробляли кілька тижнів з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим. Україну до процесу не залучили.

The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної пропозиції:

Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями.

Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет.

Забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації.

Російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях.

Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.

Трамп назвав дату дедлайну, щоб ухвалити мирний план для України — 27 листопада. Тим часом Reuters з посиланням на джерела пише, що США погрожують скоротити розвідувальні дані та озброєння, щоб змусити Україну укласти мирну угоду. А співрозмовники CNN стверджують, що адміністрація Трампа прагне, щоб Росія та Україна домовилися про угоду до кінця року.