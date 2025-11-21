Новини

Путін вперше відреагував на новий «мирний план» США. Ось що він сказав

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Очільник Кремля Володимир Путін вперше відреагував на новий американський «план миру» для України.

Його цитують пропагандистські медіа.

За його словами, мирний план обговорювали ще до зустрічі на Алясці: тоді США просили російську сторону «виявити гнучкість» — і РФ погодилась. Нинішній план з 28 пунктів — це «модернізована» після Аляски версія.

Путін додав, що план США публічно не обговорювали, тільки в загальних рисах. Однак очільник Кремля вважає, що він може лягти в основу домовленостей з Україною.

Лідер РФ стверджує, що Росія «готова до мирних переговорів», але разом з тим її влаштовує й поточна динаміка на війні.

Що відомо про американський мирний план

Одним із перших про американський мирний план повідомив канал NBC News. За даними видання, документ розробляли кілька тижнів з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим. Україну до процесу не залучили.

The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної пропозиції:

  • Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями.
  • Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет.
  • Забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації.
  • Російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях.
  • Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.

Трамп назвав дату дедлайну, щоб ухвалити мирний план для України — 27 листопада. Тим часом Reuters з посиланням на джерела пише, що США погрожують скоротити розвідувальні дані та озброєння, щоб змусити Україну укласти мирну угоду. А співрозмовники CNN стверджують, що адміністрація Трампа прагне, щоб Росія та Україна домовилися про угоду до кінця року.