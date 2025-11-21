Трамп пригрозив смертною карою демократам, які закликали військових не виконувати незаконних наказів

Група американських демократів-ветеранів закликала військових США не виконувати незаконних наказів — президент Дональд Трамп заявив, що поведінка демократів «карається смертю».

Про це пише Reuters.

У відеозверненні взяли участь сенатор Марк Келлі та члени Палати представників США Кріс ДеЛуціо, Меггі Гудлендер, Кріссі Хулахан та Джейсон Кроу. Опублікувала його сенаторка від Мічигану Елісса Слоткін 18 листопада.

У відео демократи розповідають, що кожен з них має військовий досвід в армії США, тому вони розуміють, що на військовослужбовців зараз тиснуть і «стравлюють їх з американськими громадянами». Тому демократи закликають їх не виконувати незаконних наказів від Адміністрації президента.

Промова завершується словами «Не здавайте корабель!» — фразою часів війни 1812 року, яку приписують капітану Військово-морських сил США перед смертю.

У відповідь Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що це «підбурювальна поведінка від зрадників, яка крається смертю!». Також президент США репостнув десятки коментарів, які критикують демократів.

Після публікації Трампа Слоткін написала у X, що вона та її колеги продовжуватимуть захищати Конституцію, попри залякування і погрози.

Пізніше речниця Білого дому Керолайн Лівітт відповіла, що Трамп не хоче страчувати членів Конгресу, але засудила демократів за відеозвернення.

Законодавці не розповіли, про які саме накази йдеться. Однак Reuters пише, що деякі демократи засуджують спроби Трампа розгорнути війська Національної гвардії для підтримки імміграційних репресій у містах США.

Також у Конгресі критикують військові удари Трампа по кораблях Венесуели, які, ймовірно, перевозять наркотики в південній частині Карибського басейну та Тихого океану.