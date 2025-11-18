Премʼєр Грузії Кобахідзе відкинув можливість видачі експрезидента Саакашвілі Україні

Очільник уряду Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що шансів на видачу Україні колишнього президента Міхеіла Саакашвілі немає.

Про це пише «Еко Кавказу».

Так Кобахідзе відповів на заклики української сторони передати Саакашвілі або перевезти його до третьої країни.

16 листопада радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що українська сторона активно працює над питанням переправлення Саакашвілі до іншої країни.

«Це частина нашого порядку денного. Україна активно працює над цим питанням. Президент Володимир Зеленський неодноразово висловлював свою позицію щодо Саакашвілі, оскільки ми вважаємо його повноправним громадянином України», — зазначив Подоляк.

За його словами, Київ разом із партнерами з Євросоюзу та США проситимуть владу Грузії дозволити перевести Саакашвілі в іншу країну для лікування.

«Коли такі люди говорять нам про переведення Саакашвілі, звичайно, ми не можемо сприймати такі повідомлення серйозно», — прокоментував грузинський премʼєр.

Що відомо про Саккашвілі

Міхеіл Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 до 2013 року. Він відмовився від грузинського громадянства у 2013 році та став громадянином України. У 2021 році він повернувся до Грузії, де його заарештували, бо до того часу Саакашвілі заочно засудили.

Експрезидент опинився у вʼязниці. У липні 2023 року Верховна Рада просила президента Грузії Саломе Зурабішвілі помилувати Саакашвілі.

У березні 2025 року його також засудили до 4 років і 6 місяців увʼязнення за незаконний перетин грузинського кордону в жовтні 2021 року. Загалом його термін покарання становить 12 років і 6 місяців ув’язнення — до 1 квітня 2034 року.

13 листопада Саакашвілі повернули з тюремної лікарні до вʼязниці. Політик стверджує, що його переслідують через агресію Росії проти України та звинувачують у саботажі на користь іноземної ворожої держави [України].

Наступного дня Саакашвілі звернувся до президента України Володимира Зеленського і попросив внести його до списку полонених як колишнього голову Одеської ОДА і голову Виконавчого комітету Нацради реформ, якого «незаконно утримує проросійський режим Грузії».