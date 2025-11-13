Експрезидент Грузії Саакашвілі просить внести його до списку українських полонених

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі звернувся до президента Володимира Зеленського. Саакашвілі просить включити його до списку цивільних полонених війни.

Звернення Саакашвілі опублікувано на Фейсбук.

Напередодні його повернули з тюремної лікарні до вʼязниці.

Політик стверджує, що його переслідують через агресію Росії проти України та звинувачують у саботажі на користь іноземної ворожої держави [України]. Цього місяця проти Саакашвілі у Грузії порушили нову кримінальну справу — заклики до повалення влади. Серед злочинів, які йому закидають, — сприяння іноземній державі у ворожій діяльності і саботаж.

Саакашвілі просить внести його до списку полонених, як колишнього голову Одеської ОДА і голову Виконавчого комітету Нацради реформ, якого «незаконно утримує проросійський режим Грузії».