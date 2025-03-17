Експрезиденту Грузії Саакашвілі винесли ще один вирок — тепер його термін увʼязнення понад 12 років

Експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі засудили до 4,6 року увʼязнення за незаконний перетин грузинського кордону у жовтні 2021 року.

Рішення виніс суддя Міхеїл Джинджолія, передає «Радіо Свобода».

Телеканал mtavari пише, що експрезидент хотів сьогодні бути присутнім на судовому засіданні і виступити з останньою промовою, але йому не дозволили. Адвокати не знають про причини відмови. Міхеїл Саакашвілі також не брав участі в процесі дистанційно з клініки.

Міхеїл Саакашвілі повернувся до Грузії 1 жовтня 2021 року. За версією слідства, він таємно перетнув кордон, сховавшись у вантажному трейлері. Експрезидента того ж дня заарештували. Прокуратура тодішнього премʼєра Бідзіни Іванішвілі порушила проти нього кримінальне провадження за статтею 344 Кримінального кодексу, яка стосується незаконного перетинання державного кордону.

Звинувачення предʼявили ще чотирьом фігурантам справи — Елгуджі Цомая, Зурабу і Шалві Цоцорія та Георгію Наріманідзе. Зокрема, Елгуджу Цомая звинувачують у сприянні незаконному перетину кордону Саакашвілі та приховуванні злочину, а Зураба та Шалву Цоцорія, а також Георгія Наріманідзе — у приховуванні злочину. Справу розслідують окремо, їх відпустили під заставу.

Напередодні вироку у цій справі Саакашвілі засудили до 9 років увʼязнення за розтрату державних коштів. Грузинські медіа зазначають, що тепер його загальний тюремний строк сягає 12,6 року. Термін позбавлення волі рахуватимуть з моменту затримання Саакашвілі — тобто з 1 жовтня 2021 року. Міхеїл Саакашвілі за цими вироками вийде на волю 1 квітня 2034 року. Але проти нього зараз ведуть ще одну справу — за звинуваченням у перевищенні повноважень під час розгону мітингів 7 листопада 2007 року.