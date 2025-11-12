Експрезидента Грузії Саакашвілі повернули з лікарні до в’язниці

Колишній президент Грузії повернувся з клініки «Вівамед» до виправного закладу № 12. Він продовжить відбувати покарання до 1 квітня 2034 року.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

У заяві пенітенціарної служби Грузії йдеться, що стан здоров’я Саакашвілі задовільний, тому він більше не потребує стаціонарного лікування.