Експрезидента Грузії Саакашвілі повернули з лікарні до в’язниці

Колишній президент Грузії повернувся з клініки «Вівамед» до виправного закладу № 12. Він продовжить відбувати покарання до 1 квітня 2034 року.
Про це повідомляє «Ехо Кавказу».
У заяві пенітенціарної служби Грузії йдеться, що стан здоров’я Саакашвілі задовільний, тому він більше не потребує стаціонарного лікування.
- Міхеіл Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 до 2013 року. Він відмовився від грузинського громадянства у 2013 році та став громадянином України. У 2021 році він повернувся до Грузії, де його заарештували, бо до того часу Саакашвілі заочно засудили. Зараз експрезидент перебуває у вʼязниці. У липні 2023 року Верховна Рада просила президента Грузії Саломе Зурабішвілі помилувати Саакашвілі.
- У березні 2025 року його також засудили до 4 років і 6 місяців увʼязнення за незаконний перетин грузинського кордону у жовтні 2021 року. Загалом його термін покарання становить 12 років і 6 місяців ув’язнення.