Новини

Уряд затвердив план оновлення наглядових рад енергокомпаній після публікації «плівок Міндіча»

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Уряду затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів низки державних компаній у сфері енергетики.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Основні пункти урядового плану виглядають так:

  • НАЕК «Енергоатом»: формування нового складу наглядової ради;
  • НАК «Нафтогаз»: конкурсний відбір до наглядової ради, формування виконавчих органів Групи Нафтогаз (АТ «Укргазвидобування», АТ «Укрнафта», ТОВ «Газорозподільні мережі України»);
  • ПрАТ «Укргідроенерго»: призначення представника держави до складу наглядової ради, конкурс на посаду голови виконавчого органу;
  • ТОВ «Оператор ГТС України»: оновлення представника держави у складі наглядової ради, завершення конкурсу на посаду голови виконавчого органу;
  • НЕК «Укренерго»: оновлення представника держави у складі наглядової ради;
  • ПАТ «Центренерго», АТ «Енергетична компанія України», АТ «Українські розподільні мережі», ДП «Регіональні електричні мережі», Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нового складу наглядових рад;
  • ДП «Гарантований покупець»: перетворення з державного підприємства на акціонерне товариство, формування нового складу наглядової ради.

Також план передбачає оновлення статутів, положень про наглядову раду та положень про принципи формування наглядової ради у цих компаніях.

  • Аудит державних компаній вирішили провести після розслідування про можливу корупцію в енергетиці, також відому як «плівки Міндіча» або операція «Мідас». Детальніше про цю справу можна почитати тут і отут.