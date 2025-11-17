Україна першою отримає SAMP/T нового покоління з покращеними характеристиками

Україна першою отримає системи протиповітряної оборони SAMP/Т останнього покоління з покращеними характеристиками.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.

«Зараз це ще розробка, але ми погодилися, що саме ця розробка зможе бути першою розгорнута в Україні. Характеристики цієї системи Україна вже знає, але тепер це будуть нові, посилені характеристики», — зазначив він.

Зеленський уточнив, що Україна отримає вісім систем ППО SAMP/T — це загалом 48 пускових установок.

Президенти також розкрили деякі деталі підписаної раніше цього ж дня угоди для посилення України. Вона передбачає, зокрема, закупівлю 100 бойових літаків Rafale F4 (100 одиниць), радарів, ракет та керованих бомб.

Також уже цього року Україна та Франція розпочнуть спільні проєкти між оборонними галузями. Мова про спільне виробництво дронів-перехоплювачів, розвиток критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники.

Окрім цього, «Укрзалізниця» підписала угоду з французькою компанією на придбання 55 нових електровозів.

Зеленський також додав, що на кінець цього року Франція готує новий оборонний пакет допомоги для України.