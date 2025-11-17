Зеленський та Макрон у Парижі підписали угоду для посилення України

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон у Парижі підписали угоду для посилення України.

Про це йдеться у трансляції, яку публікував Офіс президента на ютубі.

Після підписання Зеленський також заявив, що Україна зробила історичне замовлення на 100 літаків Rafale, повідомляє TF1.

За даними Reuters, ця угода передбачає:

постачання засобів протиповітряної оборони, бойових літаків і ракет від Франції, щоб зміцнити довгострокові можливості армії у війні з Росією;

надання Україні багатоцільових винищувачів Rafale, частково з французьких запасів і частково в рамках довгострокового плану;

угоду на 10 років для розвитку авіаційного флоту до 250 літаків (включно з F-16 та Gripen);

постачання систем ППО SAMP/T, ракет і антидронових засобів.

Макрон заявив, що мета угоди — «залучити французьку оборонну промисловість на службу захисту України» та забезпечити необхідні системи для протидії російській агресії.

Крім того, у Парижі заплановані зустрічі українських та французьких компаній у сфері дронів для спільних проєктів.