Рада розгляне законопроєкт, який розширить підстави для обмеження виїзду українців за кордон

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 14210, який має розширити підстави для обмеження виїзду громадян України за кордон.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Ініціаторами законопроєкту стали нардепи:

Ірина Фріз («Європейська солідарність»);

Юрій Мисягін із партії («Слуга народу»);

Дмитро Припутень («Слуга народу»);

Роман Костенко (»Голос»);

Соломія Бобровська («Голос»).

Народна депутатка Ірина Фріз заявила, що документ передбачає, що під час воєнного стану та мобілізації заборона на виїзд за кордон застосовуватиметься до людей, які порушили закон про військовий облік і не оновили вчасно свої дані, отримавши при цьому пільгове бронювання на 45 днів для усунення порушення.

«Бронювання не може бути інструментом для втечі з країни — це чітка позиція», — заявила Фріз у Facebook.

За її словами, основна мета проєкту — запобігти ситуаціям, за яких люди з пільговим бронюванням виїжджають за кордон під виглядом виконання службових завдань, тоді як фактично залишаються за межами країни.

Фріз додала, що в разі, якщо закон ухвалять, після виправлення порушень обліку та оформлення бронювання людина зможе виїхати за кордон без додаткових обмежень. При цьому працівники, які отримали бронювання за стандартною процедурою, зокрема критично важливі працівники, зможуть здійснювати міжнародні контракти, гуманітарну допомогу без ускладнень.