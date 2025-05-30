Уряд збільшив обсяги бронювання від мобілізації. Що змінилось

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобовʼязаних — обсяги бронювань зростуть.

Про це повідомив представника уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У Мінекономіки уточнили, що ці зміни дозволили бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань.

Крім того, запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу. Такі підприємства можуть застосовувати будь-які три встановлені критерії — наразі не обовʼязкові критерії щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і рівня середньої ЗП на підприємстві не менше за 20 тисяч грн.

Також для таких підприємств скасували вимогу щодо рівня середньомісячної зарплати заброньованих не менше 20 тисяч грн.