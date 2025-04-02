В Україні розширили бронювання працівників критичної комунальної інфраструктури

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об’єкти критичної комунальної інфраструктури, бронювати до 75% своїх працівників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Можливий відсоток від кількості заброньованих підвищили з 50% до 75%. У відомстві пишуть, що це допоможе зменшити кадровий дефіцит у сфері комунальних послуг. Йдеться про фахівців, які забезпечують теплопостачання, водопостачання і водовідведення, вивезення сміття.

«На місцях підприємства часто працюють на межі можливостей через кадровий дефіцит. Без досвідчених фахівців, слюсарів, операторів та достатньої кількості ремонтних бригад утримувати мережі в належному стані стає вкрай складно», — сказав заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

Також для таких підприємств Кабмін помʼякшив вимоги до критеріїв стосовно зарплат працівників, яких ті хочуть забронювати.