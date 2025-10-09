Рада дозволила бронювання чоловіків у розшуку та без військового квитка

Верховна Рада 9 жовтня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 13335, який дозволяє забронювати на критично важливих підприємствах чоловіків із проблемами з військовим обліком.
Про це йдеться в картці проєкту на сайті Ради.
Рішення підтримали 272 депутати.
Документ надає критично важливим підприємствам, а також підприємствам оборонно-промислового комплексу право на 45 днів бронювати військовозобов’язаних працівників:
- у яких немає або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ;
- які не перебувають на військовому обліку;
- які не уточнили персональні дані для територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
- які перебувають у розшуку ТЦК та СП.
Таке бронювання надається лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності за порушення правил військового обліку.
Також встановлюється максимальний строк випробування — 45 днів при наймі на роботу на підприємства ОПК. Якщо працівник не усуне порушення військового обліку у визначений термін, роботодавець має право звільнити його.
- Наприкінці травня уряд збільшив обсяги бронювання від мобілізації — тепер можна бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань.