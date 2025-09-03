Рада дозволила бронювати чоловіків без військового квитка і в розшуку ТЦК

Рада підтримала в першому читанні проєкт закону № 13335, який дозволяє критично важливим підприємствам бронювати військовозобов’язаних працівників, які мають проблеми з військово-обліковими документами. Таке бронювання триватиме 45 діб.
Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк на своїй сторінці в телеграмі.
Тепер бронюванню підлягатимуть такі військовозобов’язані працівники критичних підприємств:
- у яких немає або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ;
- які не перебувають на військовому обліку;
- які не уточнили персональні дані для територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
- які перебувають у розшуку ТЦК та СП.
За 45 днів військовозобовʼязаний повинен привести до ладу документи, інакше роботодавець має право його звільнити.
Водночас для заброньованих працівників, які мають проблеми з військовим обліком, строк випробування не може перевищувати 45 днів.
Зміни наберуть чинності лише тоді, коли Верховна Рада проголосує за них у другому читанні, а президент підпише відповідний законопроєкт.
- Наприкінці травня уряд збільшив обсяги бронювання від мобілізації — тепер можна бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань.