Данія надасть Україні оборонний пакет вартістю $217 мільйонів

У межах 28-го пакета допомоги Данія виділить Україні військову допомогу на близько $217 мільйонів.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони Данії.
Зокрема, $15,7 мільйона виділять на фінансування «данської моделі» у 2025 році та $57,7 мільйона — на ініціативу PURL, яка дозволяє купувати для України зброю США. Ще $12,4 мільйона підуть на забезпечення українських захисників пальним.
Загалом Данія вже виділила Україні близько $11 мільярдів допомоги Україні на період з 2022 по 2028 рік.
- У жовтні країна ініціювала надання Україні понад $170 мільйонів, які є частиною великого оборонного пакета допомоги на кілька років.
- У листопаді Данія пообіцяла передати €1,3 мільйона на реконструкцію культурних пам’яток України, які знищила Росія.