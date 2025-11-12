Данія надасть Україні оборонний пакет вартістю $217 мільйонів

У межах 28-го пакета допомоги Данія виділить Україні військову допомогу на близько $217 мільйонів.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Данії.

Зокрема, $15,7 мільйона виділять на фінансування «данської моделі» у 2025 році та $57,7 мільйона — на ініціативу PURL, яка дозволяє купувати для України зброю США. Ще $12,4 мільйона підуть на забезпечення українських захисників пальним.

Загалом Данія вже виділила Україні близько $11 мільярдів допомоги Україні на період з 2022 по 2028 рік.