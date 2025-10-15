Данія надає понад $170 млн Україні — це частина великого пакета допомоги на кілька років. На що витратять гроші

Данія надає 1,1 мільярда данських крон (орієнтовно $171 мільйон), щоб посилити обороноздатність України. Це частина 27-го пакета допомоги, який анонсували раніше.

Про це повідомляє данське Міноборони.

Ці кошти підуть на підтримку українського флоту і технічне обслуговування танків. Частину грошей спрямують на пальне та допомогу з реабілітацією — ці програми координує НАТО.

Крім того, 400 мільйонів крон ($62 мільйони) витратять на тренувальне обладнання для військових.