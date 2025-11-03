Данія виділяє €1,3 мільйона на реконструкцію культурних пам’яток

Фонд культурної спадщини України отримає €1,3 мільйона від Данії. Кошти спрямують на реконструкцію культурних будівель, памʼятників і музеїв, зруйнованих Росією.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби данського головування в Раді ЄС.

Гроші відправлять після ухвалення парламентом Данії відповідного закону.

Також у пресслужбі зазначили, що сьогодні в Данії відбудеться неформальна зустріч, на якій будуть присутні європейські міністри культури та представники України. Мета зібрання — заохотити інші країни наслідувати приклад Данії.

З 2022 року близько 1 612 обʼєктів нерухомої культурної спадщини України постраждали через російську агресію, з них 27 — повністю зруйновані, повідомила міністерка культури Тетяна Бережна.

15 жовтня Данія надала понад €146,2 мільйона Україні, щоб посилити її обороноздатність в межах 27-го пакета допомоги.

Автор: Анастасія Зайкова