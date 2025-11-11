Bihus: Дружина одного з фігурантів корупційної схеми в «Енергоатомі» купувала нерухомість та автівки на сотні тисяч доларів

Дружина колишнього виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова, який фігурує у розслідуванні НАБУ про корупційні схеми в енергетиці, купувала нерухомість та автомобілі на сотні тисяч доларів.

Про це повідомляють журналісти Bihus.Info.

Басов — колишній керівник управління Генпрокуратури з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями. У 2019 році його звільнили з посади через низку корупційних скандалів.

Згодом йому вдалось відсудити поновлення на посаді та компенсацію понад 2,5 мільйона гривень за нібито вимушені прогули.

Потім Басова призначили виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», а його родина, як кажуть журналісти, суттєво збагатилася.

Згідно з даними з реєстру нерухомості, у 2024 році дружина посадовця Наталія Басова стала власницею квартири на 70 м² в одному з найдорожчих житлових комплексів столиці — White Lines. Ціна квартири — щонайменше $140 тисяч.

Крім того, за останні два роки у власності Басової з’явилися Mercedes GLE 300D 2023 року випуску, Range Rover 2019 року, а також новий Mercedes GLC 220D 2025 року випуску, оформлений на неї у жовтні цього року.

Орієнтовна вартість покупок Наталії Басової за останні роки становить приблизно $360 тисяч.

Як зазначає Bihus.Info, це не перший скандал за участі Басова. Так, у 2016 році управління Басова в Генпрокуратурі розслідувало справу про незаконний видобуток піску компанією «Дніпровські піски».

За три роки увесь капітал компанії перейшов у власність Наталії Басової. У той же період в неї з’явилась квартира в елітному «Французькому кварталі» площею 127 м² та гараж у цьому ж житловому комплексі.

Походження грошей не зрозуміле, адже жінка не мала достатніх доходів для таких покупок. Ба більше, перед купівлею квартири подружжя Басових офіційно розлучилося, але пізніше жінка знову зʼявилася в декларації Басова як людина, з якою він спільно проживає.