Розслідування корупції в енергетиці. «Енергоатом» скликає спецзасідання для оцінки ситуації

В «Енергоатомі» відреагували на розслідування антикорупційних органів щодо корупції в компанії та скликали спеціальне засідання.

Про це йдеться в заяві наглядової ради.

Там зазначили, що ставляться з «максимальною серйозністю» до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками компанії.

На спецзасіданні мають «всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії». Йдеться про ініціювання незалежної перевірки операцій та аудит внутрішніх процедур і систем контролю.

«Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади», — наголосили в «Енергоатомі».

Що передувало

Вранці 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги / поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

Організатор схеми залучив до неї колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії, кажуть у відомстві.

НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що йдеться про Тимура Міндіча (керівник схеми, на плівках — «Карлсон»), Ігоря Миронюка (ексрадник міністра енергетики, «Рокет»), Дмитра Басова (виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», «Тенор») та ексміністра енергетики, а нині голову Мінʼюсту Германа Галущенка («Професор»).

За даними НАБУ, у справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти легалізували близько $100 млн.