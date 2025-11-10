Зеленський: Чарльз III зіграв вирішальну роль у заохоченні Трампа до активнішої підтримки України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що король Великої Британії Чарльз III допоміг налагодити його стосунки з лідером США Дональдом Трампом.

Про це він сказав в інтервʼю Guardian.

За словами Зеленського, монарх відіграв «вирішальну залаштункову роль» у заохоченні президента США до більш активної підтримки України після «бурхливої» зустрічі у Вашингтоні в лютому 2025 року, де між президентами сталася суперечка.

Під час візиту до Великої Британії у вересні Трамп провів особисту зустріч з королем. За словами Зеленського, президент США тоді надіслав королю «деякі важливі сигнали».

Він додав, що Трамп поважає короля та вважає його «дуже важливим», що є щирим компліментом, який, на його думку, Трамп не адресує «багатьом людям». Зеленський також оцінив позицію монарха щодо України, назвавши його «дуже чутливим» до українців.