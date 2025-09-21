Медіа: Королівський бенкет на честь візиту Трампа мало не зірвався через конфлікт між кухарями та охоронцями президента США

Під час королівського бенкету, організованого на честь державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії, сталася сварка між кухарями і співробітниками Секретної служби США, що мало не зірвала урочистий вечір.

Про це повідомляє американський таблоїд Radar Online.

За словами очевидців, конфлікт почався з того, що кілька співробітників Секретної служби зайшли в кухню, щоб проконтролювати процес приготування і скуштувати страви, перш ніж вони потраплять до обідньої зали. Хоча такі заходи вважалися необхідними для безпеки президента, джерела стверджують, що їхня присутність збентежила персонал.

«Бенкет у головному залі пройшов з великим успіхом, але за лаштунками відбувалися заворушення… Між кухарями, які готували страви, і командою охорони США, відповідальною за захист президента і його оточення, виникла напруга. Кухарі, які працювали над бездоганним оформленням трьох страв, були роздратовані тим, що агенти Секретної служби США постійно перевіряли і навіть пробували всі страви», — пояснило королівське джерело.

Getty Images / «Бабель»

Водночас представники палацу заявили, що відносини з американськими колегами «залишалися дружніми протягом усього часу», і назвали повідомлення про спалах емоцій «категорично неправдивими», натомість підкресливши, що співпраця була «надзвичайно теплою та підтримувальною».

Неназване джерело зазначило, що на кухні панувало «тихе роздратування, яке переросло в гарячу суперечку, коли всі підвищували голоси».

«Потрібно було кілька хвилин, щоб пристрасті вщухли і кухня повернулася до свого звичного ритму. Гості в залі нічого не помітили, але на кухні це було неможливо не помітити», — зазначив співрозмовник видання.

Що передувало

Державний візит Трампа до Британії пройшов із 17 по 19 вересня у Віндзорі, де його і першу леді Меланію Трамп зустріли принц і принцеса Уельські — Вільям і Кейт. Основним місцем проведення прийомів став Віндзорський замок, оскільки Букінгемський палац наразі на реконструкції. Після цього Трамп зустрівся з королем Чарльзом III.

Це стало вже другим державним візитом американського лідера до Великої Британії — такого ще не було в сучасній історії.

На королівський бенкет, який розпочався ввечері 17 вересня, було запрошено приблизно 160 гостей: серед них члени королівської родини, американська делегація, премʼєр Британії Кір Стармер, а також лідери бізнесу й технологій, зокрема CEO Apple Тім Кук і виконавчий директор OpenAI Сем Альтман.

Автор: Юлія Завадська