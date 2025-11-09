Британія допоможе Бельгії в протидії дронам — відправила військових і техніку

Велика Британія відправила військових і техніку до Бельгії, щоб посилити оборону країни через дрони, помічені в її повітряному просторі.

Про це в інтервʼю BBC розповів начальник Штабу оборони Британії Річард Найтон.

За його словами, Бельгія просила Британію про допомогу на початку тижня — після того як невідомі БпЛА залетіли на територію країни.

Найтон наголосив, що наразі невідомо, чи ці вторгнення здійснювала безпосередньо Росія. Але він припустив, що вони були «на замовлення Москви».

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що в Бельгії вже розгортають британську техніку та військових. Міноборони Німеччини раніше також погодилося допомогти Бельгії в протидії дронам.

Що передувало

У ніч проти 3 жовтня 15 невідомих дронів помітили над бельгійською військовою базою в Ельзенборні.

База розташована за кілька кілометрів від німецького кордону, її територія становить 28 км². Це тренувальний армійський табір, який включає охоронювану зону, де проводяться стрілецькі навчання.

Також дві ночі поспіль 25 і 26 жовтня кілька безпілотників помітили над важливим військовим об’єктом в бельгійській комуні Марш-ан-Фамен.

2 листопада міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що невідомі дрони намагалися «виявити місцезнаходження літаків F-16, боєприпасів та іншу важливу стратегічну інформацію».

Франкен не став прямо звинувачувати Росію в останніх вторгненнях дронів у Бельгію, але натякнув, що інших очевидних винуватців майже немає.

Ввечері 4 листопада аеропорти в столиці Бельгії Брюсселю та місті Льєж закрили після чергової появи дронів.