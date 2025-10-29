У Бельгії над військовим обʼєктом двічі помітили невідомі дрони

Пост охорони в бельгійській комуні Марш-ан-Фамен вночі 25 і 26 жовтня помітив кілька дронів над важливим військовим об’єктом.

Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен у соцмережі Х.

Невідомі дрони кружляли над частинами штабу армійської бригади дві ночі підряд. Поліція та військова розвідка вже розпочали розслідування, пише Франкен.

На його думку, інцидент «був спланованою операцією проти серця бельгійської армії». Ймовірно, дрони шукали інформацію про критичну інфраструктуру на військовій території. Звідки вони — поки невідомо.

На тлі події міністр оборони пообіцяв ініціювати на рівні уряду якнайшвидшу закупівлю систем виявлення дронів та засобів боротьби з ними.

Що передувало

У ніч проти 3 жовтня 15 невідомих дронів помітили над бельгійською військовою базою в Ельзенборні.

Ця база розташована за кілька кілометрів від німецького кордону, її територія становить 28 км². Це тренувальний армійський табір, який включає охоронювану зону, де проводяться стрілецькі навчання.

У вересні в Європі почали фіксувати низку порушень повітряного простору дронами та літаками. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі та Румунії, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії.

Автор: Анастасія Зайкова