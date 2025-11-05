У Бельгії закривали аеропорти через невідомі дрони

Ввечері 4 листопада аеропорти столиці Бельгії Брюсселю та міста Льєж закрили після появи дронів.
Про це пише Reuters.
Речник бельгійської Служби управління повітряним рухом повідомив, що незадовго до 20:00 (21:00 за Києвом) поблизу Брюссельського аеропорту помітили дрон. За дві години аеропорт ненадовго відкрили, але знову закрили через дрони.
Національний перевізник Brussels Airlines повідомив, що 15 рейсів не змогли вилетіти, а вісім рейсів, які прибували, перенаправили до інших аеропортів.
Аеропорт Льєжу, який використовують переважно як вантажний вузол, теж закривали через дрони.
- Напередодні, у ніч проти 3 жовтня, 15 невідомих дронів помітили над бельгійською військовою базою в Ельзенборні. Ця база розташована за кілька кілометрів від німецького кордону, її територія становить 28 км². Це тренувальний армійський табір, який включає охоронювану зону, де проводять стрілецькі навчання.
- Тоді міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що невідомі дрони намагалися «виявити місцезнаходження літаків F-16, боєприпасів та іншу важливу стратегічну інформацію».