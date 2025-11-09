Україна ввела санкції проти видавництв і високопосадовців РФ. Серед них — фінансист Дмитрієв та ексголова Конституційного суду України

Президент України Володимир Зеленський 9 листопада підписав два укази про запровадження санкцій щодо наближених до очільника Кремля Володимира Путіна людей і російських видавництв.

Про це повідомили в Офісі президента.

Перший указ запроваджує санкції проти семи громадян РФ, які працюють в урядових структурах Путіна та причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України. Серед них:

Перший заступник міністра просвіти РФ Олександр Бугайов .

. Представник Росії на переговорах зі США і наближений до російського очільника фінансист Кирило Дмитрієв .

. Генерал, представник Росії у переговорній групі Олександр Зорін .

. Новий начальник 5-ї служби ФСБ Олексій Комков .

. Міністерка сільського господарства РФ Оксана Лут .

. Заступник міністра науки Андрій Омельчук.

Крім того, до цього списку санкцій увійшов Олександр Тупицький — колишній голова Конституційного суду України, якого у 2022 році в Україні заочно заарештували за справою про підкуп свідка та надання завідомо неправдивих свідчень. Його також підозрюють у незаконному виїзді за кордон.