Україна ввела нові санкції проти пропагандистів і російського ВПК. Обмеження торкнулись представників Росії, Ірану і Китаю

Президент Володимир Зеленський 31 жовтня підписав два укази про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Раніше ці рішення ухвалила Рада нацціональної безпеки і оборони.

Про це йдеться на сайті президента України.

Перший указ стосується 14 проросійських пропагандистів. Вони виправдовують збройну агресію Росії, заперечують окупацію українських територій та отримують фінансування коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донеччини.

Другим указом запровадили санкції проти виробників і постачальників російського військово-промислового комплексу. Обмеження стосуються 10 фізичних осіб і 31 юридичної — резидентів Росії, Китаю та Ірану. Серед них — компанії та їхні керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання і компонентів в обхід санкцій. Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.

«З початку року ми синхронізували 11 пакетів із нашими партнерами. Шість – із нашими колегами з Євросоюзу. Також зі США, Канадою, Великою Британією. Наступного місяця ми закінчимо синхронізацію. Ми виконаємо всі наші плани й обовʼязки. Для нас зараз дуже важливо, щоб була синхронізація між країнами «Великої сімки», — зазначив Зеленський на брифінгу.