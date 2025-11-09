Іспанія виступає проти збільшення військових витрат до 5% ВВП

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна не планує підвищувати видатки на оборону до рівня 5% ВВП, як того вимагають деякі союзники по НАТО.

Про це він сказав в інтервʼю El Pais.

Він наголосив, що Іспанія повністю виконує свої зобов’язання перед Альянсом через реальну присутність та розгортання збройних сил на східному фланзі Європи, зокрема в Болгарії, Румунії, Литві та Естонії.

«Ці країни знають, що Іспанія присутня… Ми виконуємо, що можемо, а не лише формально рахунки у відсотках від ВВП», — зазначив Санчес.

Прем’єр також підкреслив, що витрачати 5% ВВП на оборону за нинішньої ситуації, коли на освіту виділяється менше 5%, «не має сенсу».

За його словами, Європа «повинна прагнути до солідарності та міжнародного права», а не лише до збройної могутності. Водночас Санчес визнає необхідність поступового збільшення бюджету на оборону.

«Я виконав зобов’язання, яке було взяте ще в 2014 році, — 2% ВВП. Критика з боку опозиції стосується не того, що ми робимо зараз, а того, що було вирішено раніше», — додав він.

Збільшення витрат на оборону в НАТО

Президент США Дональд Трамп неодноразово вимагав у європейських лідерів вкладати більше грошей в НАТО. Раніше він говорив, що «заохочуватиме» Росію «робити все що завгодно» з країнами-членами НАТО, які не виконали своїх фінансових зобовʼязань перед Альянсом.

19 червня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес написав генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, що виступатиме проти плану з підвищення цільового показника витрат на оборону до 5%, заявивши, що це «несумісно з соціальною державою і баченням світу» країни.

За планом, який розробив Рютте, союзники мають зобовʼязатися витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні витрати до 2032 року та додаткові 1,5% — на повʼязані витрати, зокрема у сфері кібербезпеки та інфраструктури, суміжної з обороною.

Це закріпили Гаазькою декларацією на саміті НАТО 25 червня.