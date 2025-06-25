Лідери НАТО зобовʼязалися інвестувати 5% ВВП в оборону до 2035 року. Вони запевнили, що підтримують Україну

Лідери Альянсу зобов’язалися щорічно інвестувати 5% ВВП у сферу оборони та пов’язані з безпекою витрати до 2035 року. Це закріпили Гаазькою декларацією, щойно ухваленою на саміті.

Про це повідомили на офіційній сторінці НАТО у соцмережі X, а також написав The Guardian.

Документ визначає, що держави-члени подаватимуть «щорічні плани» для «надійного, поступового шляху до мети [у 5% ВВП]».

«Ще до 1,5% ВВП щорічно враховуватимуться на цілі, серед яких захист критичної інфраструктури, захист інформаційних і комунікаційних систем, забезпечення цивільної готовності й стійкості, стимулювання інновацій та посилення оборонної промислової бази», — йдеться в тексті.

У 2029 році досягнутий до того часу прогрес переглянуть ще ґрунтовніше. У підрахунок оборонних витрат союзників включать прямі внески на користь української армії.

Декларація з пʼяти пунктів також підтверджує «непохитну відданість» 32 союзників принципу колективної оборони, закріпленому у статті 5 Вашингтонського договору — «напад на одного є нападом на всіх».

Окремо заявлена обіцянка подальшої підтримки Києва. Члени НАТО наголошують, що безпека України сприяє власній безпеці Альянсу. Однак там безпосередньо не засудили Москву за військову агресію. У тексті йдеться про «довгострокову загрозу, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки».