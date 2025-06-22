Усі члени НАТО погодили заяву про мету витрачати на оборону 5% ВВП. Є нюанс з Іспанією

Усі 32 країни НАТО погодили комюніке саміту в Гаазі, який відбудеться наступного тижня — у ньому йдеться про зобовʼязання витрачати 5% ВВП на оборону та безпеку до 2035 року. Іспанія, яка до того відхиляла заяву, також її схвалила, але каже, що не витрачатиме стільки на оборону.



Про це пише Reuters з посиланням на дипломатів.

Заява стане офіційною лише після того, як її схвалять лідери, включаючи президента США Дональда Трампа, на їхньому саміті в Гаазі 25 червня.

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес заблокував попередню версію тексту, заявивши, що зобовʼязання щодо цілі 5% було б нерозумним і контрпродуктивним. За оцінками НАТО, Іспанія витратила 1,24% ВВП на оборону у 2024 році.

Дипломатам вдалося подолали заперечення іспанського премʼєра: у тексті змінили формулювання з «ми зобовʼязуємося» на «союзники зобовʼязуються». Це дозволило Санчесу стверджувати, що зобовʼязання не застосовуватиметься до Іспанії.

«Ми повністю поважаємо законне бажання інших країн збільшити свої оборонні інвестиції, але ми не збираємося цього робити», — заявив Санчес 22 червня на іспанському телебаченні.