Усі члени НАТО погодили заяву про мету витрачати на оборону 5% ВВП. Є нюанс з Іспанією

Усі 32 країни НАТО погодили комюніке саміту в Гаазі, який відбудеться наступного тижня — у ньому йдеться про зобовʼязання витрачати 5% ВВП на оборону та безпеку до 2035 року. Іспанія, яка до того відхиляла заяву, також її схвалила, але каже, що не витрачатиме стільки на оборону.
Про це пише Reuters з посиланням на дипломатів.
Заява стане офіційною лише після того, як її схвалять лідери, включаючи президента США Дональда Трампа, на їхньому саміті в Гаазі 25 червня.
Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес заблокував попередню версію тексту, заявивши, що зобовʼязання щодо цілі 5% було б нерозумним і контрпродуктивним. За оцінками НАТО, Іспанія витратила 1,24% ВВП на оборону у 2024 році.
Дипломатам вдалося подолали заперечення іспанського премʼєра: у тексті змінили формулювання з «ми зобовʼязуємося» на «союзники зобовʼязуються». Це дозволило Санчесу стверджувати, що зобовʼязання не застосовуватиметься до Іспанії.
«Ми повністю поважаємо законне бажання інших країн збільшити свої оборонні інвестиції, але ми не збираємося цього робити», — заявив Санчес 22 червня на іспанському телебаченні.
- Іспанія довгий час відставала у витратах на оборону. Премʼєр-міністр Педро Санчес лише в травні 2025 року заявив, що Іспанія досягне поточного цільового показника витрат НАТО у 2% цього року, коли представив план інвестицій в оборону на €10 мільярдів. Раніше він заявляв, що Мадрид досягне 2% до 2029 року.
- Президент США Дональд Трамп неодноразово вимагав у європейських лідерів вкладати більше грошей в НАТО. Раніше він говорив, що «заохочуватиме» Росію «робити все що завгодно» з країнами-членами НАТО, які не виконали своїх фінансових зобовʼязань перед Альянсом.
- За планом, розробленим генеральним секретарем Марком Рютте, союзники мають зобовʼязатися витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні витрати до 2032 року та додаткові 1,5% — на повʼязані витрати, зокрема у сфері кібербезпеки та інфраструктури, суміжної з обороною. Спочатку Рютте пропонував країнам досягти нової цілі до 2032 року, але, за словами дипломатів, кінцевий термін у остаточному тексті – 2035 рік. У 2029 році ціль переглянуть.