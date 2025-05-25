FT: Іспанія — єдина велика країна НАТО, яка досі не підтримала збільшення витрат на оборону до 5%

Іспанія залишилася останнім великим учасником НАТО, який досі не погодився на план президента США Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2032 року.

Про це пише Financial Times.

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На Мадрид тиснуть, щоб він зобовʼязався досягти цієї мети та дозволив НАТО оголосити, що всі його члени виконають це зобовʼязання, на зустрічі міністрів оборони у Брюсселі 5 червня, кажуть джерела.

Дипломати докладають усіх зусиль, щоб забезпечити одностайну підтримку НАТО напередодні саміту лідерів Альянсу в Гаазі 24 червня, де багато хто сподівається, що Трамп прийме обіцянки збільшити витрати та підтвердить гарантії безпеки США для Європи.

Але Іспанія досі не підтвердила, що підтримає обіцянку про 5%, кажуть джерела FT. Це потенційно може заблокувати одностайну заяву, підірвати єдність Альянсу й ускладнити підготовку до Гаазького саміту.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що він «закликав Іспанію приєднатися до союзників і виділити 5% ВВП на оборону» після зустрічі з міністром закордонних справ Іспанії у Вашингтоні цього тижня. Однак уряд Іспанії, очолюваний соціалістами, відмовляється публічно розглядати цю вимогу.

Іспанія довгий час відставала у витратах на оборону. Премʼєр-міністр Педро Санчес лише цього місяця заявив, що Іспанія досягне поточного цільового показника витрат НАТО у 2% цього року, коли він представив план інвестицій в оборону на €10 мільярдів. Раніше він заявляв, що Мадрид досягне 2% до 2029 року.

Згідно з планом, розробленим генеральним секретарем Марком Рютте, союзники мають зобовʼязатися витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні витрати до 2032 року та додаткові 1,5% — на повʼязані витрати, зокрема у сфері кібербезпеки та інфраструктури, суміжної з обороною.

Жоден союзник НАТО наразі не витрачає 5% ВВП на оборону за чинними суворими критеріями Альянсу. Проте два джерела FT зазначили, що показник у 3,5% є більш критичним, адже майже всі союзники вже витрачають 1,5% на ті сфери, які охоплює друга частина цільового показника.