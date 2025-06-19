Bloomberg: Іспанія на саміті НАТО виступить проти підвищення витрат на оборону до 5%

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес написав генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, що виступатиме проти плану з підвищення цільового показника витрат на оборону до 5%. Наступного тижня це питання обговорюватимуть на саміті Альянсу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на лист, з яким воно ознайомилось.

У листі, датованому 19 червня, йдеться, що Іспанія не може взяти зобов’язання про конкретний цільовий показник витрат, прив’язаний до ВВП.

«Для Іспанії зобов’язання щодо цільового показника у 5% було б не тільки нерозумним, але й контрпродуктивним… Такий рівень витрат був би несумісним з нашою державою загального добробуту і нашим баченням світу», — додає він.

Лідери держав-членів Альянсу зустрінуться на саміті в Гаазі 25 червня. Серед питань — підвищення показника витрат з 2 до 5% ВВП держав-членів до 2035 року. Цього вимагають Сполучені Штати.

Санчес, який очолює уряд меншості, стикається із серйозним політичним тиском у країні. Більшість його політичних союзників відкидають збільшення витрат на оборону.