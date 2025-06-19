Bloomberg: Іспанія на саміті НАТО виступить проти підвищення витрат на оборону до 5%

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес написав генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, що виступатиме проти плану з підвищення цільового показника витрат на оборону до 5%. Наступного тижня це питання обговорюватимуть на саміті Альянсу.
Про це пише Bloomberg з посиланням на лист, з яким воно ознайомилось.
У листі, датованому 19 червня, йдеться, що Іспанія не може взяти зобов’язання про конкретний цільовий показник витрат, прив’язаний до ВВП.
«Для Іспанії зобов’язання щодо цільового показника у 5% було б не тільки нерозумним, але й контрпродуктивним… Такий рівень витрат був би несумісним з нашою державою загального добробуту і нашим баченням світу», — додає він.
Лідери держав-членів Альянсу зустрінуться на саміті в Гаазі 25 червня. Серед питань — підвищення показника витрат з 2 до 5% ВВП держав-членів до 2035 року. Цього вимагають Сполучені Штати.
Санчес, який очолює уряд меншості, стикається із серйозним політичним тиском у країні. Більшість його політичних союзників відкидають збільшення витрат на оборону.
- Іспанія довгий час відставала у витратах на оборону. Премʼєр-міністр Педро Санчес лише у травні 2025 року заявив, що Іспанія досягне поточного цільового показника витрат НАТО у 2% цього року, коли представив план інвестицій в оборону на €10 мільярдів. Раніше він заявляв, що Мадрид досягне 2% до 2029 року.
- Президент США Дональд Трамп неодноразово вимагав у європейських лідерів вкладати більше грошей в НАТО. Раніше він говорив, що «заохочуватиме» Росію «робити все, що завгодно» з країнами-членами НАТО, які не виконали своїх фінансових зобовʼязань перед Альянсом.
- За планом, розробленим генеральним секретарем Марком Рютте, союзники мають зобовʼязатися витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні витрати до 2032 року та додаткові 1,5% — на повʼязані витрати, зокрема у сфері кібербезпеки та інфраструктури, суміжної з обороною. Згодом кінцевий термін перенесли на 2035 рік.