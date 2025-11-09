МАГАТЕ: Запорізьку АЕС вперше за пів року підключили до резервного електропостачання

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) вперше за шість місяців відновила доступ до резервного електропостачання з енергосистеми.

Про це повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

За його словами, це стало можливим після завершення сьогодні ремонту другої лінії електропередачі під час локального режиму тиші, узгодженого МАГАТЕ.

Підключення лінії електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1» відбулося 8 листопада о 19:43 за місцевим часом — через два тижні після відновлення роботи лінії 750 кВ «Дніпровська».

«Сьогодні станція знову має дві лінії електропостачання. Це гарний день для ядерної безпеки, хоча загальна ситуація залишається вкрай крихкою», — заявив Гроссі.

За даними МАГАТЕ, попри відновлення резервної лінії, ситуація в інших регіонах України несе загрозу для ядерної безпеки. Дві діючі АЕС — Хмельницька та Рівненська — були змушені зменшити виробництво електроенергії після нічної атаки. Минулого тижня Рівненська АЕС також тимчасово знизила потужність через пошкодження іншої підстанції.

Що відомо про окупацію Запорізької АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

У вересні цього року Путін заявив, що РФ готова співпрацювати зі США та Україною в питанні Запорізької АЕС. За його словами, «якщо складуться сприятливі обставини, ми обговорювали це з нашими американськими колегами, ми можемо навіть утрьох на Запорізькій атомній станції попрацювати». Ще в березні цього року росіяни заявляли, що ЗАЕС — російський ядерний обʼєкт і передача контролю над нею Україні або будь-якій іншій країні неможлива.

У квітні Reuters опублікував мирний план США, в якому пропонувалось, щоб Україна повернула контроль над ЗАЕС. При цьому США управлятимуть станцією і постачатимуть електрику Україні та РФ. У відповідь Україна та ЄС представили свій план — у ньому Україна відновлює контроль над станцією за участі США, Росію в цьому питанні не згадують.

Зараз ЗАЕС підключена лише до однієї зовнішньої лінії електропостачання.

В «Енергоатомі» пояснювали: якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме, що Запорізька АЕС втратить зовнішнє живлення станції і запустить аварійні дизель-генератори. Однак їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і наявністю дизпалива. Таким чином, запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відліку до початку плавлення ядерного палива.

30 жовтня масований комбінований удар Росії по українській енергетичній інфраструктурі призвів до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захищеності країни.