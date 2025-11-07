МАГАТЕ: Біля ЗАЕС встановили локальне перемир’я для ремонту резервної лінії живлення

Біля тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції 7 листопада встановили локальне припинення вогню для ремонту резервної лінії електропередач напругою 330 кіловольтів, яка живила станцію.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зранку 7 листопада біля пошкодженої ділянки лінії «Феросплавна-1» розпочалось розмінування та інші підготовчі роботи. Саме відновлення лінії мають розпочати 8 листопада.

У МАГАТЕ зазначають, що це надасть станції доступ до двох ліній електропередачі після ремонту лінії «Дніпровська» напругою 750 кіловольтів минулого місяця.

Відновлення резервної лінії живлення «Феросплавна-1» є критично важливим для стабілізації ситуації з ядерною безпекою на станції.

Команда МАГАТЕ, що базується на ЗАЕС, контролюватиме ремонт.

Що відомо про окупацію Запорізької АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

У вересні цього року Путін заявив, що РФ готова співпрацювати зі США та Україною в питанні Запорізької АЕС. За його словами, «якщо складуться сприятливі обставини, ми обговорювали це з нашими американськими колегами, ми можемо навіть утрьох на Запорізькій атомній станції попрацювати». Ще в березні цього року росіяни заявляли, що ЗАЕС — російський ядерний обʼєкт і передача контролю над нею Україні або будь-якій іншій країні неможлива.

У квітні Reuters опублікував мирний план США, в якому пропонувалось, щоб Україна повернула контроль над ЗАЕС. При цьому США управлятимуть станцією і постачатимуть електрику Україні та РФ. У відповідь Україна та ЄС представили свій план — у ньому Україна відновлює контроль над станцією за участі США, Росію в цьому питанні не згадують.

Зараз ЗАЕС підключена лише до однієї зовнішньої лінії електропостачання .

В «Енергоатомі» пояснювали: якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме, що Запорізька АЕС втратить зовнішнє живлення станції і запустить аварійні дизель-генератори. Однак їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і наявністю дизпалива. Таким чином, запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відліку до початку плавлення ядерного палива.

30 жовтня масований комбінований удар Росії по українській енергетичній інфраструктурі призвів до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захищеності країни.