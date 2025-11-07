Міністр оборони: Виробництво винищувачів Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році

Україна домовилася зі Швецією про постачання 150 літаків Saab JAS 39 Gripen, а також локалізацію їхнього виробництва в Україні з 2033 року.

Про це повідомив міністр оборон Денис Шмигаль на брифінгу.

За словами Шмигаля, 6 листопада відповідний меморандум підписали між однією з українських компаній і шведською компанією Saab.

«Розраховуємо, що з 2033 року Gripen буде значно локалізований в Україні: його виробництво, від крупновузлової збірки до локалізації окремих деталей», — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що паралельно Україна наполягає на тому, щоб поставки літаків попереднього класу Gripen C і D розпочалися вже у 2026 році.

Міністр також додав, що разом із партнерами обговорили можливість початку тренувань українських пілотів і механіків вже з початку 2026 року, «щоб синхронізувати підготовку фахівців з отриманням перших літаків Gripen».

Шмигаль зазначив, що цей контракт буде «найбільшим за весь час на території Європейського континенту».

Чим корисні винищувачі Gripen для України

На відміну від F-16, літак Gripen JAS 39 невибагливий до злітно-посадкових смуг і простіший у міжпольотному обслуговуванні.

Крім того, вартість льотної години JAS 39 — найнижча серед винищувачів. Для моделі JAS 39C/D цей показник становить $7 000—8 000, а для JAS 39E/F, за попередніми оцінками, лише $4 000.

Видання The Guardian повідомляло, що Україна може придбати у Швеції винищувачі Gripen, оплативши їх коштом заморожених російських активів.

Перші літаки Gripen від Швеції Київ отримає вже у 2026 році, повідомляв президент України Володимир Зеленський. На думку прем’єра Швеції Ульфа Крістерссона, це дасть змогу побудувати дуже серйозні Повітряні сили в Україні.

27 жовтня Financial Times писало, що в межах угоди про закупівлю 150 літаків-винищувачів Gripen шведська компанія Saab також готова відкрити завод кінцевого збирання літаків Gripen в Україні.